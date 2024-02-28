Вандендріше найняв компанію, щоб з'ясувати, хто злив у лютому звіт, що містить рішення VAR, помилки щодо кожного клубу і суддівські протоколи. Як інформує Het Nieuwsblad, під підозру підпав департамент PRD (Відділ професійного футбольного суддівства).

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Повідомляється, що генеральний директор доручив зовнішній компанії стежити за комп'ютерами та мобільними телефонами кожного працівника. Вони мають здати свої гаджети на перевірку на кілька годин. При цьому Асоціація заявила, що розслідування проводиться з явної згоди сторін, які беруть участь.

Редакція Het Nieuwsblad опитала експертів, чи допустимий такий пошук "крота". Деякі з них відповіли, що "це – практика Гестапо".

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