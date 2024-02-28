Вандендрише нанял компанию, чтобы выяснить, кто слил в феврале отчет, содержащий решения VAR, ошибки касательно каждого клуба и судейские протоколы. Как информирует Het Nieuwsblad, под подозрение подпал департамент PRD (Отдел профессионального футбольного судейства).

Легенда Барселоны принял ключевое решение по апелляции на свою дисквалификацию

Сообщается, что генеральный директор поручил внешней компании следить за компьютерами и мобильными телефонами каждого работника. Они должны будут сдать свои гаджеты на проверку на несколько часов. При этом Ассоциация заявила, что расследование проводится с явного согласия участвующих сторон.

Редакция Het Nieuwsblad опросила экспертов, допустим ли такой поиск "крота". Некоторые из них ответили, что "это – практика Гестапо".

"Проклинатиму вас нескінченно": абсурдна війна за стадіон, який ледь не згорів – сльози 84-річного фана розчулили всіх