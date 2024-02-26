Легенда Барселони ухвалив ключове рішення щодо апеляції на свою дискваліфікацію
Спортивний директор Антверпена Марк Овермарс відмовився від оскарження своєї дискваліфікації.
Овермарс не подаватиме апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САS) і не вживатиме жодних подальших дій у цьому напрямку, інформує Sporza. Як повідомив адвокат Овермарса, його клієнт ухвалив це рішення після консультації зі своєю сім'єю.
Дискваліфікація Овермарса: ФІФА винесла остаточний вердикт щодо апеляції
Таким чином, Антверпен втратив свого спортивного директора до середини листопада. Овермарс отримав дискваліфікацію в Нідерландах за неналежну поведінку під час перебування на посаді технічного директора Аякса. Пізніше ФІФА поширила покарання для легендарного в минулому гравця Арсеналу і Барселони на весь світ.
Нагадаємо, що 55-річний фахівець надсилав працівниці Аякса фотографії непристойного змісту.