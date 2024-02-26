Овермарс не подаватиме апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САS) і не вживатиме жодних подальших дій у цьому напрямку, інформує Sporza. Як повідомив адвокат Овермарса, його клієнт ухвалив це рішення після консультації зі своєю сім'єю.

Дискваліфікація Овермарса: ФІФА винесла остаточний вердикт щодо апеляції

Таким чином, Антверпен втратив свого спортивного директора до середини листопада. Овермарс отримав дискваліфікацію в Нідерландах за неналежну поведінку під час перебування на посаді технічного директора Аякса. Пізніше ФІФА поширила покарання для легендарного в минулому гравця Арсеналу і Барселони на весь світ.

Нагадаємо, що 55-річний фахівець надсилав працівниці Аякса фотографії непристойного змісту.

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