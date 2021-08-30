"У п'ятницю ввечері я був прооперований (20 серпня, – прим.). У суботу зранку мені зробили перев'язку. І все. Сказали, що можу їхати додому.

Трубін був прооперований – голкіпер Шахтаря пропустить тривалий термін, – ЗМІ

Перші два дні я побув удома, щоб відійти від наркозу, а вже на третій день почав займатися в залі. Перші днів 10 потрібно підтримувати тонус м'язів і саму силу, щоб була однакова сила і тонус в обох ногах.

29 серпня мені зняли шви. Ще є невеликий набряк, але мені все легше і легше. З вівторка я починаю працювати в басейні і якщо все буде добре, то до п'ятниці почну працювати на полі. Я сподіваюся, що після перерви на збірні повернуся у загальну групу", – сказав Трубін у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у поточному сезоні Анатолій провів у складі Шахтаря 7 матчів, пропустивши в них 5 м'ячів та втримавши ворота на замку у 3 зустрічах.

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