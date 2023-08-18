СК Дніпро-1 розійшовся миром зі Славією в матчі-відповіді у кваліфікації Ліги Європи. Аналіз поєдинку і не тільки дивіться на "Футбол 24".

Виліт СК Дніпро-1 з кваліфікації Ліги Європи означає, що дніпряни продовжать участь у Лізі конференцій. Після відходу Довбика команда не знайшла нового лідера, але гучну заявку зробив Валентин Рубчинський, який і забив єдиний гол українців.

Тим часом майбутнє Кучера в СК Дніпро-1 під питанням. Інсайдери вже намагаються вгадати прізвище наступника, зокрема, називаючи Віктора Скрипника. Про все це та шанси Зорі проти Славії у наступному раунді кваліфікації дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".