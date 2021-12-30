Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін отримав відзнаку за свої виступи у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

УЄФА визначився із гравцями, які найбільш вдало дебютували у Лізі чемпіонів у 2020 році. Команду утворили із гравців віком до 24 років.

Трубін потрапив у трансферний список Інтера

У символічній збірній, яку опублікували на офіційному сайті УЄФА, місце у воротах посів Анатолій Трубін із Шахтаря, який провів 5 матчів у сезоні 2020/21. Захист утворили Девіс (Баварія), Санусі (Порту), Кунде (Севілья) та Ромеро (Аталанта).

У півзахисті знайшлось місце Педрі (Барселона), Беллінгему та Рейні (обидва – Борусія Д) та Собослай (Зальцбург/РБ Лейпциг). Пару форвардів утворили Жота (Ліверпуль) та Тюрам (Борусія М).

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