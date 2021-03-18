"Я думаю, что это всего лишь слухи. Они меня не интересуют. Что касается меня, то я сосредоточен исключительно на своих выступлениях за Шахтер.

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Я тренируюсь и много работаю каждый день, чтобы совершенствоваться и расти. У меня нет времени думать о трансферных слухах", – сказал Трубин в комментарии итальянскому изданию TMW.

Напомним, 19-летний кипер является воспитанником "горняков", а в этой кампании ему удалось вытеснить Андрея Пятова из основного состава. В текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 19 мячей. Transfermarkt оценивает голкипера в 7 млн ​​евро.

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