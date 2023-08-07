Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін підпише контракт з Бенфікою на 5 сезонів – до літа 2028 року, повідомляє Нікола Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Шахтар домовився з Бенфікою про трансфер Трубіна – Романо розсекретив фінансові умови

За інформацією джерела, переговори перебувають на фінальній стадії. Зазначається, що сума трансферу становитиме 12 мільйонів євро включно з бонусами (раніше Фабріціо Романо заявляв про 11 млн). Окрім того, Шахтар отримає 40% від перепродажу Трубіна у майбутньому

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження. Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн євро.

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