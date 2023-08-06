Переговори між донецьким та лісабонським клубами виявилися надзвичайно стрімкими. Все почалося чотири дні тому, а зараз угода щодо трансферу Трубіна на межі завершення, повідомляє Фабріціо Романо.

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За інформацією авторитетного інсайдера, Бенфіка зробила офіційну пропозицію Шахтарю. "Гірники" отримають за свого вихованця фіксовану суму, яка становить 10 мільйонів євро. Вона може зрости ще на один мільйон завдяки бонусам. Також Шахтар отримає 40% від можливого майбутнього продажу українського голкіпера.

Нагадаємо, Трубін міг би стати вільним агентом влітку 2024-го, саме тому Шахтар активно намагався продати його у це міжсезоння. Тривалий час Інтер вважався фаворитом, але міланці хотіли забрати 22-річного українця за безцінь, погрожуючи донеччанам, що дочекаються завершення контракту Анатолія. Втім, "гірники" вкотре спромоглися закрити трансфер з вигодою для себе.

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