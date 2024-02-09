Визела и Бенфика 8 февраля сыграли в 1/4 финала Кубка Португалии 2023/24. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок Португалии, 1/4 финала

Визела – Бенфика – 1:2

Голы: Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Мариу, 65

В четвертьфинале Кубка Португалии соперником Бенфики стала Визела – последняя команда элитного дивизиона, которая проиграла 4 матча подряд. В запасе хозяев оказался Орест Лебеденко – воспитанник львовских Карпат.

Несмотря на скромный статус соперника, Рогер Шмидт выставил вполне боеспособный состав. С первых минут появились Отаменди, Жоау Мариу, Рафа Силва, Ди Мария. В старт попал и Анатолий Трубин – голкипер сборной Украины получает игровую практику даже в Кубке. Матч против Визелы стал для нашего вратаря уже 23-м подряд во всех турнирах.

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Уже на 4-й минуте "орлы" должны были открывать счет. Невероятным образом промахнулся Рафа Силва, который после выхода один на один пробил мимо дальней штанги. Полностью доминировали лиссабонцы в первые минуты. Если у Трубина работы не было совсем, то его визави несколько раз спасал Визелу от пропущенного мяча.

Казалось, что хозяева выдержали давление Бенфики, как на 34-й минуте "орлы" забили. Кабрал получил передачу с левого фланга от Рафы Силвы и с метров 11-ти точно пробил в дальний угол. Этот гол стал единственным до перерыва. В активе Трубина за первые 45 минут был один "сэйв". Если его можно так назвать – мяч едва-едва докатился до кипера.

После перерыва сценарий игры не изменился. Бенфика атаковала больше, и в середине тайма забила во второй раз. Кабрал не попал по мячу, но подстраховал Жоау Мариу, который положил в дальний угол.

Визела таки смогла вернуть интригу. Петров подправил мяч после неудачного удара Насименту. Трубин спасти не смог. Этот гол стал последним в матче. На заключительные 20 минут вышел Орест Лебеденко, но создать хоть какое-то финальное давление аутсайдер Примейра-лиги не смог. 1:2 – Бенфика продолжает борьбу за трофей.

В полуфинале Кубка Португалии Трубина и компанию ожидает лиссабонское дерби против Спортинга, который прошел Лейрию.

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