Попри те, що Бенфіка не набрала жодного очка у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, Трубін є лідером турніру за кількістю голів, від яких він запобіг власну команду – 3,08.

Катастрофа Трубіна і компанії у відеоогляді матчу Бенфіка – Реал Сосьєдад – 0:1

Якби не гра Анатолія, "орли" могли б пропустити щонайменше на 3 голи більше. Друге місце за цим показником у воротаря Црвени Звезди Омрі Глейзера (2,82). Далі йде Антоні Расіоппі (2,55), Грегор Кобель (2,17) та Нік Поуп (1,99).

Нагадаємо, що Бенфіка опинилась в групі D з Інтером, Реал Сосьєдадом та Зальцбургом. Португальці посідають останню сходинку з 0 набраних очок.

Бенфіка продовжила жахливу серію в Лізі чемпіонів і опинилася на дні – Трубін зробив красивий сейв, але цього було мало