"Подивимося, як Рома гратиме проти нас першим номером. Якщо взагалі буде", – заявляв Стефано Піолі перед грою. До двадцятої хвилини зустрічі йому вже було не смішно: просто перед передгольовою атакою гостей тренер Мілана заробив попередження – він на рівному місці зірвався на головного арбітра Тюрпена. Гра явно йшла не за його сценарієм. Рома ізолювала фланги Мілана – Пулішіча з Леау і не дозволила розбігтися Тео Ернандесу. При цьому команда Де Россі і справді грала першим номером: вона не відсиджувалася в обороні, а намагалася контролювати м'яч – здебільшого на чужій половині поля.

Фанати Роми "задонатили" лідеру команди понад 5 тисяч євро – його демонстративно оштрафували

У середині першого тайму Лукаку помінявся місцями з Ель-Шаараві: Ромелу втік праворуч і прострілив у центр штрафного майданчика, звідки "фараон" завдав небезпечного удару. Стався рикошет, але Меньяну вдалося зробити шикарний сейв – щоправда, Майка це не врятувало. З наступного кутового Джанлука Манчіні головою переправив м'яч у сітку його воріт. Так центральний захисник "джаллороссі" закріпив свій успіх у римському дербі – у матчі з Лаціо його гол "з другого поверху" виявився єдиним і переможним.

Після перерви Піолі замінив Беннасера на Адлі, півзахисника більш творчого плану. Проте саме завдяки цій заміні римляни почали частіше виводити своїх "далекобійників" на ударні позиції. Господарям відверто пощастило, що ані Пеллегріні, ані Крістанте так до пуття і не змогли прикластися по м'ячу з дуже вигідних позицій. Не сказати, що гра вийшла видовищною, але саме Рома була ближчою до другого забитого м'яча, ніж Мілан – до відіграшу. Утім, свій сейв Свілар на 75-й хвилині зробив – воротар витягнув м'яч з-під поперечини після підступного удару Адлі. Запоров свій шанс у самому фіналі гри і Жиру: чемпіон світу пробив вище воріт після чудового проходу Чуквуезе правим напівфлангом.

В одному Піолі мав рацію: у цій Ромі дійсно більше нічого не залишилося від Моурінью.