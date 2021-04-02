"Дебют у збірній України? Чесно кажучи, це була мрія. Ти вперто працюєш – і праця винагороджується. Звичайно, я думав про збірну України, мріяв. Це позитивний момент і приємні емоції. Але засмучені результатом, тому що потрібно було вигравати.

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В цілому, у нас було багато моментів, які не реалізували. Не вистачило реалізації, одного удару. Мені про свою гру важко сказати, тому що моментів біля воріт майже не було. Не брав участі майже у грі, кілька епізодів всього.

Хлопці привітали з дебютом. Головний тренер був засмучений, тому просто потиснув руку і привітав. Через результат ні в кого не було позитивних емоцій. Андрій Пятов підтримав, сказав, що молодець і сказав, що зіграв впевнено. Тепер хочеться потрапити на Євро. Але все залежить від мене, як проведу залишок сезону. Потрібно працювати, а там подивимося", – поділився Трубін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, голкіпер дебютував у складі збірної України в матчі проти Казахстану у відборі до ЧС-2022, проте команда Шевченка не змогла здобути перемогу – матч завершився внічию 1:1.

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