"Дебют в сборной Украины? Честно говоря, это была мечта. Ты упорно работаешь – и труд вознаграждается. Конечно, я думал о сборной Украины, мечтал. Это положительный момент и приятные эмоции. Но расстроены результатом, потому что нужно было выигрывать.

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В целом, у нас было много моментов, которые не реализовали. Не хватило реализации, одного удара. Мне о своей игре трудно сказать, потому что моментов у ворот почти не было. Не участвовал почти в игре, несколько эпизодов всего.

Ребята поздравили с дебютом. Главный тренер был расстроен, поэтому просто пожал руку и поздравил. Из-за результата ни у кого не было положительных эмоций. Андрей Пятов поддержал, сказал, что молодец и сказал, что сыграл уверенно. Теперь хочется попасть на Евро. Но все зависит от меня, как проведу остаток сезона. Нужно работать, а там посмотрим", - поделился Трубин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, голкипер дебютировал в составе сборной Украины в матче против Казахстана в отборе к ЧМ-2022, однако команда Шевченко не смогла одержать победу – матч завершился вничью 1:1.

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