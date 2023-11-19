Трубін входить у топ-7 гравців Бенфіки за окладом. Тижнева зарплатня 22-річного українця – трохи більше 74-х тисяч євро (без урахування податків). За рік голкіпер отримує майже 4 мільйони євро – 3,85 млн. Стільки ж заробляють Артур Кабрал і Жоау Маріу. Трішки більше – екс-вінгер Шахтаря Давід Нерес, повідомляє Capology.

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Більше за цю четвірку отримують тільки троє футболістів. Це чемпіон світу-2022 Анхель Ді Марія (річна зарплата – майже 10 мільйонів євро), Хуан Бернат (8,76 млн) та Гонсалу Гедеш (5,4 млн).

Також у контракті українського воротаря передбачена клаусула, яка складає 100 мільйонів євро. У футболці "орлів" Анатолій зіграв вже 12 матчів, у яких пропустив 11 голів і 4 рази зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Трубін перебрався в Бенфіку з Шахтаря в літнє трансферне вікно за 10 мільйонів євро. Контракт українця розрахований до літа 2028 року.

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