Трубин получает одну из самых высоких зарплат в Бенфике с клаусулой 100 млн – сколько зарабатывает кипер сборной Украины
Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин является одним из самых оплачиваемых футболистов лиссабонского клуба.
Трубин входит в топ-7 игроков Бенфики по окладу. Недельная зарплата 22-летнего украинца – чуть больше 74 тысяч евро (без учета налогов). В год голкипер получает почти 4 миллиона евро – 3,85 млн. Столько же зарабатывают Артур Кабрал и Жоау Мариу. Немного больше – экс-вингер Шахтера Давид Нерес, сообщает Capology.
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Больше этой четверки получают только трое футболистов. Это чемпион мира-2022 Анхель Ди Мария (годовая зарплата – около 10 миллионов евро), Хуан Бернат (8,76 млн) и Гонсалу Гедеш (5,4 млн).
Также в контракте украинского вратаря предусмотрена клаусула, составляющая 100 миллионов евро. В футболке "орлов" Анатолий сыграл уже 12 матчей, в которых пропустил 11 голов и 4 раза сохранил свои ворота "сухими".
Напомним, Трубин перебрался в Бенфику из Шахтера в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Контракт украинца рассчитан до лета 2028 года.
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