Наставник Бенфіки Рогер Шмідт не стримав емоцій після нічийного матчу проти ФК Фаренсе (1:1) в чемпіонаті Португалії.

"Якщо буде хтось, хто зможе замінити мене і, можливо, навіть стане кращим, ніж я, я піду. Якщо я – це проблема, я дам простір, щоб хтось виступив краще за мене", – наводить слова Шмідта видання Record.

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Нагадаємо, Бенфіка не змогла обіграти ФК Фаренсе, зігравши в результативну нічию (1:1). Наразі "орли" перебувають на другій сходинці чемпіонату, маючи у своєму активі 30 балів після 13 зіграних матчів.

В Лізі чемпіонів у Трубіна і Ко справи куди гірші. Португальський гранд посідає останню сходинку групи D, маючи у своєму активі 1 заліковий пункт. В шостому турі Бенфіка зійдеться із Зальцбургом.

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