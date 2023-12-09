Наставник Бенфики Рогер Шмидт не сдержал эмоций после ничейного матча против ФК Фаренсе (1:1) в чемпионате Португалии.

"Если будет кто-то, кто сможет заменить меня и, возможно, даже станет лучше меня, я уйду. Если я – это проблема, я дам простор, чтобы кто-то выступил лучше меня", – приводит слова Шмидта издание Record.

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Напомним, Бенфика не смогла обыграть ФК Фаренсе, сыграв в результативную ничью (1:1). Сейчас "орлы" находятся на второй строчке чемпионата, имея в своем активе 30 баллов после 13 сыгранных матчей.

В Лиге чемпионов у Трубина и Ко дела куда хуже. Португальский гранд занимает последнюю ступень группы D, имея в своем активе 1 зачетный пункт. В шестом туре Бенфика сойдётся с Зальцбургом.

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