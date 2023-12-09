"Будь ласка, залишайтеся вдома, якщо ви незадоволені тим, як футболісти грали. Ми не могли грати краще, ніж сьогодні.

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Якщо ви не готові допомогти та підтримати команду, залишайтеся вдома та повертайтеся на трибуни, коли ми станемо чемпіонами. Якщо ви не шануєте гравців, тренера та Бенфіку, якщо ви нікого не шануєте, залишайтеся вдома", – цитує Шмідта видання Record.

Нагадаємо, Бенфіка не змогла повернутися на першу сходинку чемпіонату Португалії, врятувавшись від поразки в матчі проти ФК Фаренсе (1:1).

Наразі "орли" перебувають на другій сходинці чемпіонату, маючи у своєму активі 30 балів після 13 зіграних матчів.

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