Голкіпер збірної України Анатолій Трубін був переконаний, що "синьо-жовті" після нічиєї з Італією втратили шанси потрапити на Євро-2024.

"Якби не Instagram, то я взагалі не знав, що ми матимемо другий шанс. Фокусувався лише на матчі з Італією. І якщо випав такий шанс, то треба скористатися ним.

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Добре, що є плей-офф, хоча ще немає розуміння, з ким зіграємо. Це буде шалений тиск для всіх, адже розуміємо, що буде на кону", – поділився Трубін в коментарі вЗбірна.

Нагадаємо, що нічия в матчі Україна – Італія була вигідна саме "Скуадрі адзуррі", яка завершила відбіркову групу на 2-му місці. Україна ж може поборотись за путівку на Євро-2024 через плей-офф Ліги націй.

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