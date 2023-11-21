Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин был убежден, что "сине-желтые" после ничьей с Италией потеряли шансы попасть на Евро-2024.

"Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс. Фокусировался только на матче с Италией. И если выпал такой шанс, то надо воспользоваться им.

"Что один обос*анный, что другой": Вацко уничтожил арбитров матча Украина – Италия за неназначенный пенальти на Мудрике

Хорошо, что есть плей-офф, хотя еще нет понимания, с кем сыграем. Это будет безумное давление для всех, ведь понимаем, что будет на кону", – поделился Трубин в комментарии "вЗбірна".

Напомним, что ничья в матче Украина - Италия была выгодна именно "Скуадре адзурри", которая завершила отборочную группу на 2-м месте. Украина же может побороться за путевку на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.

Раскрытие Мудрика, СМИ объяснили, почему Мансано не дал пенальти – однозначный вердикт, Украина должна поехать на Евро