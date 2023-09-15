"Звичайно, Анатолій Трубін готовий. Він був готовий з моменту прибуття. Рішення ставити Соареша було моїм. Самуел був здоровий та у формі.

Трубін може нарешті дебютувати за Бенфіку – позитивний сигнал від тренера

Трубін все ще адаптується та інтегрується. Він повернувся з хорошим ставленням після збірної, тепер я повинен ухвалити рішення.

Я задоволений командою, яка у мене є. Самуел був важливим в останніх кількох матчах, тож мені доведеться вирішувати", – цитує Шмідта A Bola.

Нагадаємо, Трубін перебрався у Бенфіку на початку серпня, однак поки що не зіграв за нову команду жодного поєдинку. Дебютувати за "орлів" українець може у суботу, 16 вересня, у матчі Прімейра-ліги проти Візели. Початок зустрічі о 22:30.

"Дербі Трубіна", повернення через 10 років відсутності та австрійський гегемон: Ліга чемпіонів, представлення групи D