"Конечно, Анатолий Трубин готов. Он был готов с момента прибытия. Решение ставить Соареша было моим. Самуэл был здоров и в форме.

Трубин может наконец дебютировать за Бенфику – позитивный сигнал от тренера

Трубин все еще адаптируется и интегрируется. Он вернулся с хорошим отношением после сборной, теперь я должен принять решение.

Я доволен командой, которая у меня есть. Самуэл был важным в последних нескольких матчах, поэтому мне придется решать", – цитирует Шмидта A Bola.

Напомним, Трубин перебрался в Бенфику в начале августа, однако пока не сыграл за новую команду ни одного поединка. Дебютировать за "орлов" украинец может в субботу, 16 сентября, в матче Примейра-лиги против Визелы. Начало встречи в 22:30.

"Дерби Трубина", возвращение спустя 10 лет отсутствия и австрийский гегемон: Лига чемпионов, представление группы D