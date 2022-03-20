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На початку року Жерсон вкотре вляпався у скандал – невчасно повернувся з відпустки і запізнився на перше тренування нового керманича. Попередньо йшлося про достроковий розрив контракту, однак сторони не змогли знайти юридичний компроміс. Форвард залишиться гравцем Труа суто формально і буде бити байдики до кінця сезону, коли й завершується його оренда з Динамо.

Додамо, що Жерсон встиг провести 12 матчів у чемпіонаті Франції, відзначившись одним голом та одним асистом.

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