Як відомо, напередодні збірна України на виїзді здолала Боснію і Герцеговину (2:0) і завдяки допомозі Франції, яка у своєму матчі перемогла фінів (2:0), вийшла у плей-офф відбору ЧС-2022.

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Як наслідок, українці приєднались до шести команд, які жодного разу не програли протягом турніру. Зокрема, у топ-7 непереможних увійшли: Англія, Сербія, Швейцарія, Італія, Франція, Бельгія та Україна.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у відборі ЧС-2022 здобули 6 нічиїх та дві перемоги (над фінами і сербами).

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