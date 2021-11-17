Україна увійшла у топ-7 збірних, які пройшли відбір ЧС-2022 без поразок
13:06 - Читать на русском
"Синьо-жовті" потрапили до елітної компанії непереможних.
завершено
Артем Довбик 79’
79’ Артем Довбик
Як відомо, напередодні збірна України на виїзді здолала Боснію і Герцеговину (2:0) і завдяки допомозі Франції, яка у своєму матчі перемогла фінів (2:0), вийшла у плей-офф відбору ЧС-2022.
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Як наслідок, українці приєднались до шести команд, які жодного разу не програли протягом турніру. Зокрема, у топ-7 непереможних увійшли: Англія, Сербія, Швейцарія, Італія, Франція, Бельгія та Україна.
Нагадаємо, "синьо-жовті" у відборі ЧС-2022 здобули 6 нічиїх та дві перемоги (над фінами і сербами).
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|Збірні
|Матчі
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Англія
|10
|8
|2
|0
|Сербія
|8
|6
|2
|0
|Швейцарія
|8
|5
|3
|0
|Італія
|8
|4
|4
|0
|Франція
|8
|5
|3
|0
|Бельгія
|8
|6
|2
|0
|Україна
|8
|2
|6
|0
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