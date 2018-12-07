Троє українських футболістів покинули ФК Мінськ

Українські футболісти покинули білоруський Мінськ після закінчення своїх угод.

Олександр Васильєв, Владислав Насібулін та Євгеній Бохашвілі покинули білоруський Мінськ. Офіційний сайт столичного клубу повідомляє, що у футболістів закінчились угоди.

Український нападник Бохашвілі відзначився дублем за ФК Мінськ

Олександр Васильєв провів у цьому сезоні за Мінськ 26 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу. Владислав Насібулін перейшов у Мінськ влітку. За півроку провів 10 матчів, 4 рази відзначився голами та одного разу асистом. Аналогічну статистику має Євгеній Бохашвілі, який провів за білоруський клуб 14 поєдинків.

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