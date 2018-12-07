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Троє українських футболістів покинули ФК Мінськ

10:35 1668 Читать на русском
Троє українських футболістів покинули ФК Мінськ
Євгеній Бохашвілі / ФК Мінськ

Українські футболісти покинули білоруський Мінськ після закінчення своїх угод.

Олександр Васильєв, Владислав Насібулін та Євгеній Бохашвілі покинули білоруський Мінськ. Офіційний сайт столичного клубу повідомляє, що у футболістів закінчились угоди.

Український нападник Бохашвілі відзначився дублем за ФК Мінськ

Олександр Васильєв провів у цьому сезоні за Мінськ 26 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу. Владислав Насібулін перейшов у Мінськ влітку. За півроку провів 10 матчів, 4 рази відзначився голами та одного разу асистом. Аналогічну статистику має Євгеній Бохашвілі, який провів за білоруський клуб 14 поєдинків.

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Теги
Світ Владислав Насібулін Владислав Насібулін Євген Бохашвілі Євген Бохашвілі Мінськ Мінськ Олександр Васильєв Олександр Васильєв
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