"Россонері" повідомили приємні новини – ще троє футболістів здали негативний тест на COVID-19 та готові повернутися до тренувань.

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма та нападник Єнс Петтер Хауге отримали негативний результат тесту на коронавірус. У обох хвороба проходила безсимптомно, тому вони можуть повернутися до тренувань з командою.

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Також вилікувався і захисник Маттео Габбіа. Сьогодні, 31 жовтня, він пройде медичне обстеження, за підсумками якого приймуть рішення і про його повернення до занять, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше COVID-19 подолав Златан Ібрагімовіч. Після 5-ти турів Серії А Мілан лідирує в чемпіонаті Італії, набравши 13 очок.

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