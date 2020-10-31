"Россонери" сообщили приятные новости – еще трое футболистов сдали отрицательный тест на COVID-19 и готовы вернуться к тренировкам.

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Петтер Хауге получили отрицательный результат теста на коронавирус. У обоих болезнь проходила бессимптомно, поэтому они могут вернуться к тренировкам с командой.

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Также вылечился и защитник Маттео Габбиа. Сегодня, 31 октября, он пройдет медицинское обследование, по итогам которого примут решение и о его возвращении к занятиям, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее COVID-19 преодолел Златан Ибрагимович. После 5-ти туров Серии А Милан лидирует в чемпионате Италии, набрав 13 очков.

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