"Навіть якщо іноді він любив симулювати фол (як добре видно на фото), він заслужив на цю корону.

Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини після перемоги на ЧС-2022

Одного разу я почув від свого тренера: "Ти будеш грати індивідуально проти Мессі". Це була честь, яку я буду носити з собою до кінця свого життя. Це було не дуже легко, але я почувався привілейованим! Подобається це чи ні, приймаєте це чи ні, Мессі просто найкращий", – написав Бетао на своїй стрінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 у серії післяматчевих пенальті здолала Францію і втретє у своїй історії здобула золото Мундіалю. Ліонель у цьому матчі забив двічі і реалізував свій удар з позначки.

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