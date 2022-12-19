"Мессі просто найкращий": екс-зірка Динамо пригадав свої дуелі проти капітана збірної Аргентини
Колишній легіонер "біло-синіх" Бетао прокоментував тріумф Мессі і Ко на чемпіонаті світу 2022 року.
"Навіть якщо іноді він любив симулювати фол (як добре видно на фото), він заслужив на цю корону.
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Одного разу я почув від свого тренера: "Ти будеш грати індивідуально проти Мессі". Це була честь, яку я буду носити з собою до кінця свого життя. Це було не дуже легко, але я почувався привілейованим! Подобається це чи ні, приймаєте це чи ні, Мессі просто найкращий", – написав Бетао на своїй стрінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, напередодні збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 у серії післяматчевих пенальті здолала Францію і втретє у своїй історії здобула золото Мундіалю. Ліонель у цьому матчі забив двічі і реалізував свій удар з позначки.
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