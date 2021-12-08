Тромсе розробив форму, на якій зображено QR-код з інформацією про порушення прав людини при будівництві стадіонів та інфраструктури у Катарі.

ЧС-2022: в Катарі арештували журналістів із Норвегії

"Мабуть, гроші, як і раніше, важливіші за людські життя. Ми ніколи не повинні дивитися в інший бік, коли хтось використовує нашу чудову гру, щоб відвернути увагу від порушень прав людини", – заявили на сайті норвезького клубу.

За даними Amnesty International, під час підготовки до ЧС-2022 у Катарі загинуло понад 6,5 тисяч працівників. Варто відзначити, що збірна Норвегії не змогла кваліфікуватись на Мундіаль, поступившись в останньому матчі відбору нідерландцям.

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