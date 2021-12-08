Тромсе разработал форму, на которой изображен QR-код с информацией о нарушении прав человека при строительстве стадионов и инфраструктуры в Катаре.

ЧМ-2022: в Катаре арестовали журналистов из Норвегии

"Видимо, деньги по-прежнему важнее человеческих жизней. Мы никогда не должны смотреть в другую сторону, когда кто-то использует нашу замечательную игру, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека", – заявили на сайте норвежского клуба.

По данным Amnesty International, во время подготовки к ЧМ-2022 в Катаре погибли более 6,5 тысячи работников. Стоит отметить, что сборная Норвегии не смогла квалифицироваться на Мундиаль, уступив последний матч отбора нидерландцам.

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