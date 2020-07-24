Тріо клубів Прімери готове пограбувати потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів

Досвідчений воротар може продовжити кар'єру на Піренеях, повідомляє Mundo Deportivo.

Люка Зідан покидає Реал після 16 років у клубі – у Луніна не залишилося конкурентів

На Бізота претендують відразу 3 клуби – Севілья, Валенсія і Сельта. 29-річний кіпер став одним із творців сенсаційного сезону АЗ, який лише за додатковими показниками програв чемпіонський титул Аяксу. Нідерландець має чинний до літа 2022-го контракт із алкмаарцями, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt складає 5,5 млн євро.

У сезоні 2019/20 Марко Бізот провів 41 матч у всіх турнірах, 27 із них – "сухі". АЗ може стати суперником київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи