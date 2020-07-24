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Тріо клубів Прімери готове пограбувати потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів

13:54 - Читать на русском
Тріо клубів Прімери готове пограбувати потенційного суперника Динамо в Лізі чемпіонів
Марко Бізот / BSR Agency

Голкіпер нідерландського АЗ Алкмаар Марко Бізот потрапив до сфери зацікавлень відразу трьох клубів іспанської Ла Ліги.

Досвідчений воротар може продовжити кар'єру на Піренеях, повідомляє Mundo Deportivo.

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На Бізота претендують відразу 3 клуби – Севілья, Валенсія і Сельта. 29-річний кіпер став одним із творців сенсаційного сезону АЗ, який лише за додатковими показниками програв чемпіонський титул Аяксу. Нідерландець має чинний до літа 2022-го контракт із алкмаарцями, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt складає 5,5 млн євро.

У сезоні 2019/20 Марко Бізот провів 41 матч у всіх турнірах, 27 із них – "сухі". АЗ може стати суперником київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Трансфери Марко Марко Бізот Трансфери Чемпіонату Іспанії Валенсія Валенсія Севілья Севілья АЗ АЗ Сельта Сельта Іспанія
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