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Трио клубов Примеры готово ограбить потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов

13:55 - Читати українською
Трио клубов Примеры готово ограбить потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов
Марко Бизот / BSR Agency

Голкипер нидерландского АЗ Алкмар Марко Бизот попал в сферу интересов сразу трех клубов испанской Ла Лиги.

Опытный вратарь может продолжить карьеру на Пиренеях, сообщает Mundo Deportivo.

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На Бизота претендуют сразу 3 клуба – Севилья, Валенсия и Сельта. 29-летний кипер стал одним из творцов сенсационного сезона АЗ, лишь по дополнительным показателям проигравшего чемпионский титул Аяксу. Нидерландец имеет действующий до лета 2022-го контракт с алкмаарцами, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 5,5 млн евро.

В сезоне 2019/20 Марко Бизот провел 41 матч во всех турнирах, 27 из них – "сухие". АЗ может стать соперником киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Марко Марко Бизот Валенсия Валенсия Севилья Севилья АЗ АЗ Сельта Сельта
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