Люка Зідан покидає Реал після 16 років у клубі – у Луніна не залишилося конкурентів

Люка Зідан у сезоні 2019/20 виступав за Расінг на правах оренди. Контракт 22-річного голкіпера з Реалом завершився 30 червня, а сторони не ведуть жодних перемовин щодо його продовження. Таким чином, голкіпер "вершкових" покидає клуб після 16-ти років у системі Реала. Основним претендентом на Зідана-молодшого є Монпельє, повідомляє AS.

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Головним кандидатом на місце другого голкіпера Реала в сезоні 2020/21 залишається Андрій Лунін, позаяк Альфонс Ареола теж покине клуб. Як відомо, французький голкіпер виступав у Мадриді на правах оренди з ПСЖ.

Що стосується українця, то Лунін у сезоні 2019/20 пограв у оренді за Вальядолід та Ов'єдо. Вочевидь, в наступній кампанії голкіпер збірної України стане першою опцією заміни Тібо Куртуа. До слова, "Футбол 24" ще раніше повідомляв про повернення Луніна в Реал.

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