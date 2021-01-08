Півзахисник Фулхема Кевін Макдональд виступив із різкою критикою Футбольної асоціації Англії через бездіяльність під час спалаху COVID-19.

У своєму Instagram хавбек написав: "Скільки ще потрібно переносити матчі і закривати тренувальні бази, щоб зупинити футбол? Це не має сенсу! Поводяться, як з морськими свинками", але потім видалив сторіс.

Астон Вілла – Ліверпуль: "віллани" можуть провести матч Кубка Англії молодіжною командою через спалах COVID-19

Таку реакцію спричинила новина про нові випадки коронавірусу в складі Астон Вілли – команда ризикує не зіграти матч Кубка Англії проти Ліверпуля, який запланований вже на завтра, 8 січня.

Загалом, цього тижня в АПЛ виявили близько 40 нових випадків коронавірусу, через що були перенесені одразу кілька матчів чемпіонату та Кубка Англії.

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