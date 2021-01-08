Полузащитник Фулхэма Кевин Макдональд выступил с резкой критикой Футбольной ассоциации Англии из-за бездействия во время вспышки COVID-19.

В своем Instagram хавбек написал: "Сколько еще нужно переносить матчи и закрывать тренировочные базы, чтобы остановить футбол? Это не имеет смысла! Ведут себя, как с морскими свинками", но потом удалил сторис.

Астон Вилла – Ливерпуль: "вилланы" могут провести матч Кубка Англии молодежной командой из-за вспышки COVID-19

Такую реакцию вызвала новость о новых случаях коронавируса в составе Астон Виллы – команда рискует не сыграть матч Кубка Англии против Ливерпуля, который запланирован уже на завтра, 8 января.

В целом, на этой неделе в АПЛ обнаружили около 40 новых случаев коронавируса, из-за чего были перенесены сразу несколько матчей чемпионата и Кубка Англии.

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