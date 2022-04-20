Маразм росіян з кожним днем ставав все міцнішим. Дістався він навіть до футболу у зоні вічної мерзлоти.

Загарбники вже настільки бояться всього українського, що навіть у звичайних трибунах синьо-жовтих кольорів вбачають якусь загрозу. Чи то просто ненавидять нас, адже ми показуємо світу всю їхню ницість.

На стадіон Десни повернувся футбол: кадри першої гри з розбомбленої арени

Саме так сталось у Якутську, столиці Республіки Саха. На місцевому стадіоні з назвою Туймаада вирішили демонтувати сині сидіння, адже у поєднанні з жовтими вони нагадають український стяг. Про це інформують тамтешні медіа.

Зауважимо, арена вміщує 12 тисяч глядачів. До 2017 року на ній грав клуб Якутія, допоки не зник із футбольної карти окупантів.