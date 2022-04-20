Трибуны стадиона в Якутске демонтируют – украинский след посреди вечной мерзлоты
20 апреля 23:23 - Читати українською
Маразм россиян с каждым днем становился все крепче. Добрался он даже до футбола в зоне вечной мерзлоты.
Захватчики уже настолько боятся всего украинского, что даже в обычных трибунах сине-желтого цвета видят какую-то угрозу. Или просто ненавидят нас, ведь мы показываем миру всю их низость.
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Именно так произошло в Якутске, столице Республики Саха. На местном стадионе под названием Туймаада решили демонтировать синие сиденья, ведь в сочетании с желтыми они напомнят украинское знамя. Об этом информируют местные медиа.
Заметим, что арена вмещает 12 тысяч зрителей. До 2017 года на ней играл клуб Якутия, пока не исчез из футбольной карты оккупантов.
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