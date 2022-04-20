Маразм россиян с каждым днем становился все крепче. Добрался он даже до футбола в зоне вечной мерзлоты.

Захватчики уже настолько боятся всего украинского, что даже в обычных трибунах сине-желтого цвета видят какую-то угрозу. Или просто ненавидят нас, ведь мы показываем миру всю их низость.

На стадион Десны вернулся футбол: кадры первой игры по разбомбленной арене

Именно так произошло в Якутске, столице Республики Саха. На местном стадионе под названием Туймаада решили демонтировать синие сиденья, ведь в сочетании с желтыми они напомнят украинское знамя. Об этом информируют местные медиа.