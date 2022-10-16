Айнтрахт Франкфурт без особливих проблем розгромив Байєр у 10-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перший тайм був доволі нецікавим порівняно з другим. Уболівальники побачили кілька атак та два пенальті. Коло-Муані не зумів переграти Градецкі, але кіпер вийшов за лінію воріт до удару, тож арбітр попросив перебити. До позначки підійшов Камада та впевнено забив.

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По перерві Інкап'є зрівняв ситуацію на табло й заробив дві жовтих, залишивши "фармацевтів" у меншості. Айнтрахт влаштував шоу: Коло-Муані замкнув простріл з флангу, Ліндстрем розкішним черпачком перекинув кіпера, Камада вдруге реалізував пенальті, а Аларіо вразив напівпорожні ворота.

5:1 – підопічні Олівера Гласнера перемогли й піднялись на 4 сходинку з 17 заліковими балами. Байєр, маючи в активі 8 очків, залишився у зоні вильоту.