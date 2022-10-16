Айнтрахт Франкфурт без особых проблем разгромил Байер в 10-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первый тайм был довольно неинтересным по сравнению со вторым. Болельщики увидели несколько атак и два пенальти. Коло-Муани не сумел переиграть Градецки, но кипер вышел за линию ворот до удара, поэтому арбитр попросил перебить. К отметке подошел Камада и уверенно забил.

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После перерыва Инкапье сравнял ситуацию на табло и заработал две желтые, оставив "фармацевтов" в меньшинстве. Айнтрахт устроил шоу: Коло-Муани замкнул прострел с фланга, Линдстрем роскошным черпачком перекинул кипера, Камада второй раз реализовал пенальти, а Аларио поразил полупустые ворота.