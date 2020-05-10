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Три гравці португальського клубу інфіковані коронавірусом – там грає українець

21:20 258 Читать на русском
Три гравці португальського клубу інфіковані коронавірусом – там грає українець
Валерій Бондаренко / фото: Віторія

Португальська Віторія повідомила, що три неназвані гравці команди здали позитивні тести на коронавірус.

"8 травня футболісти, тренерський штаб і персонал клубу здавали тести на COVID-19. У трьох гравців виявили позитивний результат на коронавірус. Всі спортсмени, про яких йдеться, клінічно здорові, не мають симптомів і перебувають в ізоляції", – йдеться у заяві прес-служби клубу.

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До слова, чемпіонат Португалії був призупинений через пандемію коронавірусу в березні. Віторія розташувалася на шостому місці в турнірній таблиці. Раніше повідомлялося, що сезон може поновитися в кінці травня.

Нагадаємо, за португальський клуб на правах оренди виступає захисник Шахтаря Валерій Бондаренко. У нинішньому сезоні 26-річний українець зіграв за Віторію 585 хвилин в усіх турнірах, в яких зумів відзначитися забитим м'ячем.

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