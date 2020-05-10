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Три игрока португальского клуба инфицированы коронавирусом – там играет украинец

21:25 38 Читати українською
Три игрока португальского клуба инфицированы коронавирусом – там играет украинец
Валерий Бондаренко / фото: Витория

Португальская Витория сообщила, что три неназванных игрока команды сдали положительные тесты на коронавирус.

"8 мая футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдавали тесты на COVID-19. У трех игроков обнаружили положительный результат на коронавирус. Все спортсмены, о которых идет речь, клинически здоровы, не имеют симптомов и находятся в изоляции", – говорится в заявлении пресс -службы клуба.

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К слову, чемпионат Португалии был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. Витория расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться в конце мая.

Напомним, за португальский клуб на правах аренды выступает защитник Шахтера Валерий Бондаренко. В нынешнем сезоне 26-летний украинец сыграл за Виторию 585 минут во всех турнирах, в которых сумел отличиться забитым мячом.

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