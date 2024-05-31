Півзахисник Краковії Яні Атанасов потрапив на радари Карпат, повідомляє Sport.ua.

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24-річний хавбек видав хороший сезон у польській Екстраклясі, забивши 6 голів і віддавши 2 асисти у 35 матчах. За інформацією джерела, посередником у переговорах може виступити Євген Коноплянка, який раніше виступав разом з Атанасовим, а нині пробує себе у ролі агента.

Нагадаємо, Атанасов – вихованець Академії Пандєва. Встиг пограти за турецький Бурсаспор та хорватський Хайдук. За Краковію виступає з січня 2023 року. Його контракт з поляками чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, за збірну Північної Македонії Атанасов провів 16 матчів, в яких забив 2 голи. У відборі до Євро-2024 Яні грав проти збірної України (2:3).

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