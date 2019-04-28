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Тренер Зорі Грицай: Матч проти Олександрії – один з найкращих у нашому виконанні

22:49 122 Читать на русском
Тренер Зорі Грицай: Матч проти Олександрії – один з найкращих у нашому виконанні
Олександр Грицай / фото: ФК Зоря

Помічник головного тренера Зорі Олександр Грицай прокоментував перемогу його команди над Олександрією (2:0).

 
Артем Громов 41’
Артем Громов 63’
41’ Артем Громов
63’ Артем Громов

"По-перше: хотілося б привітати всіх з великим святом. Що стосується гри, то вважаю, що ми заслужено виграли. Що в першому, що в другому таймах ми контролювали хід зустрічі і справедливо перемогли.

Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У нас були як хороші, так і погані зустрічі. Сьогодні якісь компоненти вдавалися нам краще. Можу сказати, що, напевно, гра проти Олександрії сьогодні була однією з найкращих на даний момент.

Що з Кабаєвим? З ним все нормально. У нього розсічення біля ока. Він боєць. Нічого страшного не сталося", – цитує Грицая офіційний сайт Зорі.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію

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Зоря Зоря Олександрія Олександрія Олександр Грицай Олександр Грицай Олександрія - Зоря
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