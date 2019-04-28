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Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію

18:52 209 Читать на русском
Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію
Олександрія – Зоря – 0:2

В рамках 26-го туру УПЛ луганська Зоря завдяки дублю Артема Громова переграла Олександрію.

 
Артем Громов 41’
Артем Громов 63’
41’ Артем Громов
63’ Артем Громов

Для Зорі матч мав величезне значення, адже це була остання надія на продовження боротьби за бронзу. Команди не форсували події, у першій половині першого тайму обмінявшись рядом не дуже гострих моментів – зокрема, повз ворота з дальніх дистанцій стріляли Арвеладзе, Караваєв та Сітало. Тим не менш, активніше виглядала Зоря, яка добилася свого на 41-й хвилині: Громов, який тільки-но вийшов на заміну, головою замкнув подачу Хомченовського у дальній кут – 0:1. До перерви цей рахунок не змінився.

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Старті другого тайму луганцям вдався. Після кількох підходів до штрафного посипалися моменти: на 58-й хвилині удар Лєднєва з меж карного майданчика витягнув Паньків, але на 62-й Громов отримав передачу від Хомченовського, вийшов віч-на-віч та переграв голкіпера – 0:2. На 70-й влаштувати розгром міг Лєднєв, який вистрілив з дальньої відстані поруч з воротами; на 77-й же потужно пробив метрів з 25-ти Хомченовський, але Паньків витягнувся й парирував. Олександрія намагалася щось створити у відповідь, однак моментів подібної якості підопічні Шарана не отримали до самого фінального свистка.

Таким чином, Зоря набрала 38 залікових балів, наблизившись до третього місця на відстань трьох перемог. У Олександрії в активі залишається 47 очок.

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Олександрія Олександрія Олександрія - Зоря Зоря Зоря
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