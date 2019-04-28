Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію

В рамках 26-го туру УПЛ луганська Зоря завдяки дублю Артема Громова переграла Олександрію.

Для Зорі матч мав величезне значення, адже це була остання надія на продовження боротьби за бронзу. Команди не форсували події, у першій половині першого тайму обмінявшись рядом не дуже гострих моментів – зокрема, повз ворота з дальніх дистанцій стріляли Арвеладзе, Караваєв та Сітало. Тим не менш, активніше виглядала Зоря, яка добилася свого на 41-й хвилині: Громов, який тільки-но вийшов на заміну, головою замкнув подачу Хомченовського у дальній кут – 0:1. До перерви цей рахунок не змінився.

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Старті другого тайму луганцям вдався. Після кількох підходів до штрафного посипалися моменти: на 58-й хвилині удар Лєднєва з меж карного майданчика витягнув Паньків, але на 62-й Громов отримав передачу від Хомченовського, вийшов віч-на-віч та переграв голкіпера – 0:2. На 70-й влаштувати розгром міг Лєднєв, який вистрілив з дальньої відстані поруч з воротами; на 77-й же потужно пробив метрів з 25-ти Хомченовський, але Паньків витягнувся й парирував. Олександрія намагалася щось створити у відповідь, однак моментів подібної якості підопічні Шарана не отримали до самого фінального свистка.

Таким чином, Зоря набрала 38 залікових балів, наблизившись до третього місця на відстань трьох перемог. У Олександрії в активі залишається 47 очок.

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