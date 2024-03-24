"Адаптація Кревсуна і Шевченка пройшла доволі швидко. Кревсун мав до цього тут знайомих, він дуже комунікативний хлопець.

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Так само і Шевченко. Він дуже веселий. Наразі Крістіан спілкується англійською з гравцями, які теж володіють цією мовою. Такі у команді є. Він вже свій. Переважно товаришує з хлопцями, які грають за кордоном, бо вони спілкуються англійською. Так, це важко. Це не стовідсоткове спілкування, бо він не розуміє українську. Але все одно почуває себе як вдома.

Особистий перекладач? Ні, у нього немає ніякого перекладача. Тренерський штаб розмовляє англійською, тому один із тренерів, коли треба щось пояснити, завжди перебуває біля нього", – розповів Михайленко у коментарі NV.

Нагадаємо, збірна України U-19 на шляху до Євро здолала Північну Македонію (2:0) і розбила Латвію (3:0). У вирішальному матчі, який відбудеться 26 березня о 15:00 за київським часом, "синьо-жовті" зійдуться зі Швейцарією.

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