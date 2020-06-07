Іспанський тренер виділив основний феномен Пятова

Іспанець Педро Харо, який є асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України, не приховує захоплення грою Андрія Пятова – основного голкіпера "синьо-жовтих".

Зауважимо, саме Педро Харо серед усіх тренерів національної команди чи не найкраще знає Пятова, позаяк працює саме з воротарями.

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"Пятов – великий професіонал. Хоче постійно вдосконалюватися, ставати сильнішим. Мені б хотілося, щоб він грав далі. У червні йому виповниться тільки 36 – гляньте на Буффона, який у 42 продовжує контракт з Ювентусом. З віком, як би ти не хотів, втрачаються певні якості. Цей процес природний. Але все нівелюється професіональним підходом і бажанням ставати кращим, любов'ю до своєї справи.

Пятов чудово грає ногами. Шахтар використовує воротаря для початку атаки, для виходу з пресингу. Великою перевагою Пятова є те, що він дуже добре розуміє гру, читає ігрові моменти. Може передбачити небезпечний момент біля своїх воріт і зіграти на випередження. Всі ці якості дуже важливі для кожного воротаря. Крім того, у нього вже величезний авторитет не тільки в українському футболі", – цитує іспанського тренера Gazeta.ua.

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