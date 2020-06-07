Испанский тренер выделил основной феномен Пятова

Испанец Педро Харо, который является ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины, не скрывает восхищения игрой Андрея Пятова – основного голкипера "сине-желтых".

Заметим, именно Педро Харо среди всех тренеров национальной команды как нельзя лучше знает Пятова, поскольку работает именно с вратарями.

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"Пятов – большой профессионал. Хочет постоянно совершенствоваться, ставать сильнее. Мне бы хотелось, чтобы он играл дальше. В июне ему исполнится только 36 – посмотрите на Буффона, который в 42 продлевает контракт с Ювентусом. С возрастом, как бы ты не хотел, теряются определенные качества. Этот процесс естественный. Но все нивелируется профессиональным подходом и желанием становиться лучше, любовью к своему делу.

Пятов прекрасно играет ногами. Шахтер использует вратаря для начала атаки, для выхода из прессинга. Большим преимуществом Пятова является то, что он очень хорошо понимает игру, читает игровые моменты. Может предсказать опасный момент у своих ворот и сыграть на опережение. Все эти качества очень важны для каждого вратаря. Кроме того, у него уже огромный авторитет не только в украинском футболе", – цитирует испанского тренера Gazeta.ua.

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