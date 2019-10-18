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Тренер збірної Сербії: Україна дала нам шанс – диво може статись

16:30 477 Читать на русском
Тренер збірної Сербії: Україна дала нам шанс – диво може статись
Любіша Тумбаковіч / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Сербії Любіша Тумбаковіч вважає, що його команда має шанс кваліфікуватися на Євро-2020.

"Я навіть очікував, що щось таке може статися в Києві (перемога збірної України над чемпіонами Європи – прим.). Адже Україна – це дуже серйозна команда, яка здатна дати бій і Португалії і будь-якому супернику. Я був впевнений, що протистояння там буде жорстким.

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Україна дала нам шанс, але ми все ще далекі від виходу на чемпіонат Європи. Нам потрібно відіграти одне очко у португальців і диво може статися. Але тільки якщо ми виграємо всі матчі, що залишилися", – цитує Тумбаковіча Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна Сербії йде на третьому місці у групі В відбору Євро-2020. Серби на одне очко відстають від Португалії, Україна посідає першу сходинку і вже забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи. Підопічних Тумбаковіча чекають поєдинки з Люксембургом (14 листопада) і Україною (17 листопада).

Сербія у складному матчі здолала Литву і завдяки Україні покращила свої шанси на вихід з групи

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Любіша Тумбаковіч Любіша Тумбаковіч Сербія Сербія
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