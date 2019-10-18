Тренер сборной Сербии: Украина дала нам шанс – чудо может произойти

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович считает, что его команда имеет шанс квалифицироваться на Евро-2020.

"Я даже ожидал, что что-то может произойти в Киеве (победа сборной Украины над чемпионами Европы – прим.). Ведь Украина – это очень серьезная команда, которая способна дать бой и Португалии и любому сопернику. Я был уверен, что противостояние там будет жестким.

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Украина дала нам шанс, но мы все еще далеки от выхода на чемпионат Европы. Нам нужно сыграть одно очко у португальцев и чудо может произойти. Но только если мы выиграем все оставшиеся матчи", – цитирует Тумбаковича Zbirna.com.

Напомним, сборная Сербии идет на третьем месте в группе В отбора Евро-2020. Сербы на одно очко отстают от Португалии, Украина занимает первую строчку и уже обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Подопечных Тумбаковича ждут поединки с Люксембургом (14 ноября) и сборной Украины (17 ноября).

Сербия в сложном матче одолела Литву и благодаря Украине улучшила свои шансы на выход из группы